Vermiste blinde man dood gevonden in Weesp

WEESP - In het water bij het Aquamarin in Weesp is zaterdagmiddag een lichaam aangetroffen. Het gaat om de sinds 2 december vermiste Oskar van Alphen. De 46-jarige blinde man liep in de nacht van 1 op 2 december van een café naar huis, maar kwam niet thuis.