Haagse bronnen: verdere aanscherping lockdown dreigt, hotels en meer winkels mogelijk dicht

Dat melden Haagse ingewijden aan De Telegraaf. In het debat over het vaccinatiebeleid van het kabinet tegen het coronavirus liet premier Rutte al doorschemeren dat de kans klein is dat het kabinet Nederland per 19 januari van het slot haalt. Hij zei ’niet vrolijk te worden’ van de laatste besmettingscijfers.

Duitsland staat ook op het punt de lockdown tot minstens eind januari aangescherpt te verlengen. Wie in een zwaar getroffen regio woont, mag straks niet meer dan 15 kilometer van huis. Het kabinet kijkt hier met interesse naar Duitsland, al liggen de opties op een ander vlak. Behalve naar hotels kijkt het kabinet ook naar de winkels. Nu mogen alle winkels die levensmiddelen verkopen open blijven. „Terwijl ze niet allemaal essentieel zijn”, zegt een betrokkene.

Rutte en coronaminister De Jonge besluiten officieel op dinsdag 12 januari of Nederland langer op slot blijft. „Ga maar uit van een verlenging”, bevestigt een ingewijde.

Horeca en scholen

Dat betekent dat niet alleen de horeca, maar ook alle niet-essentiële winkels langer dicht blijven. Wat het betekent voor de scholen, is nog de vraag. Momenteel studeert het Outbreak Management Team (OMT) op de vraag wat de zeer besmettelijke Britse virusmutant betekent voor verspreiding onder kinderen. Als blijkt dat deze variant zich inderdaad sneller verspreidt onder kinderen, zullen de scholen gesloten blijven, zo meldt een bron bij het kabinet.

Van belang voor het verlengen van de lockdown is nu vooral de druk op de zorg, die momenteel hoog is. Het kabinet heeft eerder aangegeven pas weer versoepelingen te willen overwegen als er dagelijks niet meer dan 10 coronapatiënten op de intensive care belanden. Nu zijn het er meer dan vijftien.

Premier Rutte tempert nu al de verwachtingen. „Ik ben niet heel hoopvol over wat er kan na 19 januari.”