Minstens 25 doden door illegaal gestookte alcohol in Turkije

Volgens persbureau AFP kwamen de slachtoffers uit verschillende regio's van het land, waaronder de wijk Esenyurt in Istanbul. Een liter raki, wat beschouwd wordt als de nationale drank, kost in de supermarkt ongeveer 250 lira, zo’n vijftien euro. Dat is ongeveer een tiende van het minimale maandloon in Turkije. En dus wordt massaal zelf alcohol gestookt, zeker nu, in aanloop naar de eindejaarsperiode.

Volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er onlangs 342 huiszoekingen geweest waarbij meer dan 30.000 liter illegaal gestookte drank werd aangetroffen. Minstens zestig mensen werden opgepakt. De Turkse president Erdogan nam al herhaaldelijk een standpunt in tegen het gebruik van alcohol en tabak.

