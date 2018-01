Boycot Maduro zet bezoek Antillen onder spanning

Het bezoek volgt vlak nadat president Maduro van Venezuela besloot tot het sluiten van de grenzen met de Caribische eilanden. Hij doet dat omdat hij wil voorkomen dat het schaarse voedsel uit zijn land, vooral groenten en fruit, via scheepjes naar Aruba, Bonaire en Curaçao wordt gebracht.

„Het zijn maffia’s die oorlog tegen ons voeren”, aldus Maduro over de handelaren die in zijn ogen illegaal basisproducten maar ook goud, diamanten en koper naar de Nederlandse eilanden uitvoeren.

De Venezolaanse president legt een deel van de oplossing op het bord van de eilandregeringen. „Ik verlang dat in de komende 72 uur de autoriteiten van deze eilanden de maatregelen nemen die wij hebben geëist.” Om welke maatregelen het exact gaat, is onduidelijk. Curaçao en Aruba zijn autonoom binnen het Koninkrijk, maar Bonaire is een Nederlandse gemeente.

„Het is een punt van aandacht”, zegt delegatieleider Alexander Pechtold over de handelsboycot. „Het is daarom goed dat we nu ons licht weer eens gaan opsteken.” De opstelling van Venezuela baart hem zorgen. „Het is een heel groot buurland van ons, waar het behoorlijk onrustig is. Als dit in Europa zou gebeuren, zou dat grotere ophef veroorzaken.”

Delegatie

De Nederlandse politieke delegatie bestaat uit leden van zowel de Eerste- als de Tweede Kamer. Naast Pechtold gaan onder andere Machiel de Graaf (PVV), Ronald van Raak (SP) en Attje Kuiken (PvdA) mee.

Morgen en overmorgen staan er werkbezoeken op Bonaire op de agenda. Van 9 tot en met 11 januari wordt op Aruba het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) gehouden.

Tijdens deze IPKO-bijeenkomst praten delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over onderwerpen die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De centrale thema’s voor dit IPKO zijn duurzaamheid en klimaat. Uiteraard wordt er ook over de verwoestende orkaan Irma gesproken.