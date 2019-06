Naakt tussen de pinguïns: dierentuin onder vuur om wilde nachtfeestjes

Een tijger die bier over zich heen krijgt of een vrouw die naakt in het zwembad springt tussen de pinguïns. Het zijn zomaar wat wilde verhalen die bij de meeste mensen alleen in hun fantasie zal voorkomen. Ware het niet dat dit soort feestjes in de dierentuin van Londen tot enkele jaren terug nog plaatsvonden. Alleen volwassenen waren daarbij welkom. De alcohol vloeide rijkelijk.

De Britse dierentuin besloot recent de feestavonden weer in het leven te roepen. Het park spreekt in de aankondiging van een ’unieke mix tussen wilde dieren en het stadsleven’. Een van de opties tijdens de feestnachten is een tour over het „ontrafelen van de mysteries van seks in het dierenrijk”. Voor twee tientjes is al een kaartje bemachtigd.

Dierenactivisten zijn daarop een petitie gestart die woensdagmorgen al meer dan 130.000 keer was ondertekend. Volgens hen is de dierentuin alleen maar uit op geld en wordt er tijdens de avonden amper voor de beesten gezorgd en ondervinden de dieren een hoop stress. „Dieren komen niet elke dag in contact met luide muziek, ze zijn dat niet gewend”, aldus een vertegenwoordiger van de dierenwelzijnsorganisatie tegen Nieuwsblad.

Sensatie

Volgens de dierentuin valt het allemaal wel mee en werden incidenten tijdens de nachtelijke evenementen „stevig gesensationeerd.” De dieren wordt geen pijn gedaan en niemand mag in de verblijven van de dieren komen, meldt de London Zoo in een verklaring. „Er zijn strikte maatregelen en dierenwelzijn is altijd onze topprioriteit.”