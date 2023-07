Geen regeringsmeerderheid voor rechtse partijen Spanje

Weliswaar gaat de overwinning naar de rechtse Partido Popular van Alberto Nuñez Feijóo met 136 zetels. Maar die was niet zo groot als door opiniepeilers voorspeld, die zaten er flink naast in hun voorspellingen.

Ook de voorziene nederlaag van de PSOE van de huidige premier Pedro Sánchez bleef uit: de partij ging van 120 naar 122 zetels. „Het terugkijkende blok, dat alle vooruitgang die we de afgelopen vier jaar hebben geboekt wilde tenietdoen, heeft gefaald”, zei een opgetogen Sanchez tegen supporters.

Het extreem-rechtse Vox van Santiago Abascal eindigde als derde met 33 zetels, Sumar van Yolande Díaz kreeg er 31. Daarmee zaten het linkse en rechtse blok elkaar de hele avond op de hielen. Met steun van wat kleinere partijen behalen beide blokken nog steeds geen meerderheid, dus het zou kunnen dat Spanje een lange en moeilijke formatieperiode tegemoet gaat.

Populisten

Omdat de PP de grootste is, krijgt Feijóo wel automatisch het recht om als eerste te proberen een regering te vormen, zoals de Spaanse traditie voorschrijft. Feijóo maakte er in zijn verkiezingscampagne geen geheim van het liefst alléén te regeren, maar daarvoor komt hij duidelijk tekort.

Zelfs met de steun van Vox komt het rechtse blok elf zetels tekort voor de benodigde 176 zetels voor een meerderheid in het parlement van 350 zetels.

Als hij onvoldoende steun krijgt om premier te worden, zou dat recht daarna overgaan naar Sánchez, die met steun van kleinere linkse partijen, waaronder de Catalaanse en Baskische onafhankelijkheidspartijen, wel een meerderheidsregering zou kunnen vormen. Maar daarvoor zou ook de steun van Junts nodig zijn, de partij van de voormalige Catalaanse regiopremier Carles Puigdemont. Maar Junts maakte gisteravond duidelijk daar niet aan te willen.

Franco

Mochten PP en Vox wel landelijk tot een pact komen met andere partijen zoals dat ook na de lokale verkiezingen in mei in regio’s als Valencia en Extremadura al werd gesloten, zou dat de eerste rechtse coalitieregering zijn sinds het einde van de dictatuur onder Franco.

Feijóo heeft in ieder geval duidelijk gemaakt totaal te willen breken met het ’Sanchismo’, het beleid van de huidige premier: „Het is deze regering (doelend op de linkse regering van Sánchez en Podemos) of Spanje”, was zijn slogan.

„Als wij meeregeren, zorgen we voor een volledige breuk met het beleid van de regering- Sánchez”, beloofde ook Santiago Abascal tijdens zijn campagne.

De opkomst lag iets lager dan tijdens de verkiezingen van 2019.

Vanwege de hitte stemden veel Spanjaarden in de vroege ochtend – om daarna thuis bij de airco of ventilator verkoeling te zoeken of aan het zwembad of aan zee te gaan liggen. Anderen kwamen na een bezoek aan het strand in badkleding naar het stemlokaal, zoals in de wijk Barceloneta in Barcelona.

Vanwege de vakantieperiode maakten meer kiezers dan ooit (bijna 2,5 miljoen kiezers) gebruik van het recht per ’Correos’ (post) te stemmen.