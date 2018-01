Kogelregen in Breda: twee huizen onder vuur genomen

De eerste schietpartij vond plaats in de Ahornstraat, in de Bredase volkswijk Tuinzigt. Daar werd een hoekhuis waar een alleenstaande vrouw met twee jonge kinderen woont onder vuur genomen. In de voordeur, het raam en de muren zaten zo’n achttien kogelgaten. De vrouw en haar kinderen bleven ongedeerd.

„Ik wilde de rolluiken naar boven doen maar vond dat toch niet zo’n goed idee. Wie weet schieten ze dan opeens op jou”, aldus een buurtbewoner. De bewoonster van het huis, een vrouw van eind 20, wilde niet reageren, haar buurvrouw wel. “Ik ben vanochtend teruggekomen van vakantie, heb er dus niets van meegekregen tot ik gebeld werd door mijn ex. Wij hebben samen een kind en hij was helemaal over zijn toeren. Je schrikt wel van zo’n incident, het komt wel heel dichtbij. Ik heb mijn buurvrouw nog een berichtje gestuurd, maar met haar en haar kinderen gaat het gelukkig goed.”

Bekijk ook: Huizen beschoten in Breda

Aan de voorgevel van het huis hangen twee camera’s, die de vrouw eerder op heeft laten hangen volgens buurtbewoners. “Het is een heel vriendelijk mens, haar twee kinderen spelen vaak met die van mij”, aldus een buurman. De daders zijn gevlucht in een grijze auto, volgens buurtbewoners een BMW. Vermoedelijk is er geschoten met een automatisch wapen.

Tweede incident

Even later was het verderop in het westen van Breda raak, in de straat Hagehof. Ook daar is niemand gewond geraakt, ondanks de zee aan kogels die op het huis is afgevuurd, en ook daar zitten de gaten in de muren, voordeur en ruiten van het hoekhuis. Een buurtbewoner zat ‘stijf overeind in bed’ toen hij de schoten hoorde. Een ander dacht dat het vuurwerk was. “Ik vind het wel een spannend idee, ben niet per se bang. Ze zullen wel met een reden dat huis hebben gekozen”, laat een buurman weten.

Gaten in de muren, voordeur en ruiten van het hoekhuis aan de Hagehof. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Een buurtbewoonster vertelt dat er vaker incidenten zijn bij die woning. “Een jaar of twaalf geleden is daar ook al eens geschoten en als er iets aan de hand is in de buurt, is het toch vaak daar. Je ziet daar ook mensen af en aan lopen, ik heb soms het idee dat daar wel twintig mensen binnen slapen. Ik ben wel van streek van dit incident, zal er de komende dagen slecht van slapen. Mijn buurvrouw durft haar huis soms zelfs amper uit te komen.” Haar man heeft een auto hard zien wegrijden. “Maar hij dacht dat die auto vuurwerk uit het raam had gegooid.” Niet veel later kreeg de politie een melding van een uitgebrande auto in de Ambachtenlaan, die in dezelfde wijk ligt als de Hagehof.

De politie vermoedt dat de auto betrokken is bij minstens één van de schietpartijen. Of de incidenten verder gerelateerd zijn, is nog onduidelijk. De politie zette na de schietpartijen een helikopter en honden in op zoek naar de daders. Verder is er onderzoek gedaan onder buurtbewoners.