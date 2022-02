Grote brand Kaageiland: ’De wind maakt het blussen extreem moeilijk’

De dertig bewoners die kort na het uitbreken van de brand uit hun woning werden gehaald kunnen waarschijnlijk niet terug naar huis gezien de schade door de brand, laat de woordvoerder weten.

Ondanks dat even voor 02.00 uur het sein brand meester is gegeven, woedt de brand nog steeds. „De wind maakt het blussen extreem moeilijk. We richten ons nu op het voorkomen dat het vuur overslaat naar panden aan de overkant van de straat en laten de brand gecontroleerd uitbranden”, aldus de veiligheidsregio. De brandweer verwacht tot laat maandagochtend bezig te zijn met blussen, tot dusver is het gelukt het overslaan van de brand naar andere woningen te voorkomen.

Ⓒ toon van der poel

De weersomstandigheden bemoeilijken de inzet van de brandweer. Het dorp is gelegen op het Kagereiland, waardoor de ondersteuning van de brandweer via een veerpont moest komen.

De getroffen bewoners werden eerst opgevangen in een gebouw van een zeilschool op het eiland. Het Rode Kruis had hulpverleners ter plaatse in de opvang, die hielpen met de registratie van de getroffenen en het geven van informatie en eventuele psychosociale hulp. Daarna zijn de bewoners overgebracht naar een hotel.

