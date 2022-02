Grote brand op Kaageiland: dertig bewoners uit appartement gehaald

Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om een uitslaande brand in in ieder geval twee appartementen. Eerder meldde de brandweer dat er mogelijk slachtoffers zijn. De mensen uit het complex worden opgevangen in een gebouw van een zeilschool op het eiland.

De weersomstandigheden zitten door storm Franklin niet bepaald mee, meldt de brandweer. Ook is Kaageiland doorgaans lastig te bereiken. Doordat alle voertuigen met een pont moesten worden overgezet, duurde het volgens een fotograaf van Regio15 lang voor alle hulpverleningsvoertuigen op het eiland waren.

Ⓒ toon van der poel

Volgens Omroep West gaat het om tien appartementen met daaronder een restaurant. Hoeveel mensen in het gebouw aanwezig zijn, is niet bekend. „Hoe betrokken u ook bent als Kaag-eilander: blijft u alsjeblieft uit de rook en geef ons meer ruimte. We zijn hard aan het werk”, aldus een oproep op sociale media. Ook de politie is ter plaatse.

Later meer.

