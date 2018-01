Nouri mocht hartkwaal voor ouders verzwijgen

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het is goed mogelijk dat Abdelhak Nouri zelf wel, maar zijn familie niet wist van zijn hartafwijking. Jongeren vanaf 16 jaar oud mogen zelf beslissen of ze onderzoeken of medische behandelingen willen, en ook mogen ze zelf beslissen of informatie over hun gezondheid wordt gedeeld met anderen, inclusief hun ouders.