Vrouw wordt na ziekenhuisopname wakker in verkeerde bed

De ambulancedienst bleek de vrouw uit Wales naar het verkeerde huis te hebben gebracht, meldt ITV. Mahoney kampte met Covid-klachten. Na ruim twee maanden in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, mocht ze weer naar huis. Haar familie begon zich zorgen te maken toen ze na dat goede nieuws maar niet thuiskwam in New Inn, zoals afgesproken.

De tachtiger bleek echter naar een huis in Newport te zijn gebracht, 13 kilometer verderop. „Dit hele gebeuren was een catalogus van fouten van begin tot eind”, klaagt haar zoon Brian tegen Britse media. De fout kwam naar boven door een telefoontje van hem.

„Ze boden hun excuses aan en zeiden dat ze op de weg terug waren om haar op te pikken. Ik dacht alleen: hoe bedoel je? Zeg me niet dat jullie haar daar hebben achtergelaten. Mijn zus barstte daarop in tranen uit, we waren ontzettend bezorgd.”

Mahoney kwam uiteindelijk ’bang en verward’ thuis, zegt haar zoon.