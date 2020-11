Lockdown in deel Denemarken uit vrees voor coronamutatie nertsen

Vanaf maandag zullen de leerlingen in de vijfde tot en met de achtste klas op afstand les krijgen, evenals de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Sporthallen- en scholen en zwembaden gaan vanaf maandag dicht. Alle burgers in de getroffen gemeenschappen worden gevraagd om een coronatest te ondergaan.

Het openbaar vervoer in de zeven gemeenten in Noord-Jutland, waar meer dan 280.000 mensen wonen, wordt platgelegd, melden Deense media. De horeca en restaurants moeten er op slot, al mogen ze wel afhaalmaaltijden aanbieden. De autoriteiten maken zich ernstige zorgen over een nieuwe coronavariant bij nertsenhouders die ook op mensen zou zijn overgesprongen. Dat zou onder meer blijken uit laboratoriumonderzoek.

Denemarken wil daarom alle nertsen op fokkerijen laten afmaken, meldt de Deense omroep TV2. Zo kan het virus niet verder overspringen van dieren op mensen.

Tot nu toe is het gemuteerde virus gevonden bij twaalf mensen in Denemarken, van wie elf uit Noord-Jutland. De directeur van het Deense gezondheidsinstituut SSI benadrukte dat dit virus niet gevaarlijker is dan andere coronavirussen. Het risico is echter dat het beter bestand is tegen antilichamen.

Bewijs

De Deense regering liet vorige maand al een miljoen nertsen op pelsdierfokkerijen ruimen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De overheid maakte zich zorgen over de overdracht van het virus van nertsen op mensen na twee van dergelijke gevallen in Nederland eerder dit jaar. In totaal zouden 17 miljoen dieren worden afgemaakt, met een kostenplaatje van meer dan 600 miljoen euro.

Kritische oppositieleden vragen om meer bewijzen voor de vermeende virusoverdracht op mensen. De nertsenfokkers spreken van een ’zwarte dag voor Denemarken’. Dierenactivisten zijn juist blij met de stap van de regering.

Nertsbont

Denemarken is een van ’s werelds grootste producenten van nertsbont. In juni werden de eerste virusgevallen op een nertsenboerderij in het land geregistreerd.

In Nederland heeft het kabinet nog geen signalen gekregen dat het coronavirus zich heeft gemuteerd in nertsen. „Voor zover we nu kunnen overzien, is dat in Nederland niet het geval”, zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag op vragen van de Partij voor de Dieren. Inmiddels is op meer dan de helft van de nertsenhouderijen in Nederland corona aangetroffen.