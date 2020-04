Boeven, aso’s en verkrachters eerder vrij door corona

Na een ruzie reed Roy van T. vorig jaar in op een terras in Deventer. Vier mensen raakten gewond. Van T. kwam donderdag vrij – met enkelband. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Ze was er al een beetje op voorbereid door de officier van justitie, zegt slachtoffer Ingrid. Toch was het een domper toen vorige week bleek dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen haar ex niet doorging.