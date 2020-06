LIVE Frankrijk zet grote stap met afbouw coronamaatregelen

In Frankrijk gaat dinsdag 'fase 2' in van de afbouw van de sinds 14 maart opgelegde coronamaatregelen. De afbraak van strenge beperkingen is in mei begonnen en wordt voortgezet, omdat het gevreesde virus duidelijk op zijn retour is en de economie instort. De indeling van het land in een voor verspreiding van het virus riskante rode zone en een veiligere groene zone is afgeschaft. Wel blijft de regio Parijs oranje gekleurd uit vrees dat het daar nog uit de hand kan lopen.

In deze regio gaan alleen in Parijs zelf de parken en terrassen weer open. In de rest van land gaan cafés en restaurants weer onder voorwaarden open en openen meer scholen hun deuren net als zwembaden, sportclubs, theaters en amusementsparken. In Parijs is dat twee weken later.

Bekijk ook: Dit zijn nu de regels voor toeristen in de populairste vakantielanden

De belangrijkste verandering is dat de beperking van de bewegingsvrijheid deels wegvalt, hoewel de Fransen tot 15 juni niet zonder dringende reden naar het buitenland mogen. Eerst mochten Fransen vanaf 14 maart vrijwel hun huis niet uit, toen mochten ze niet verder dan 100 kilometer van de voordeur, maar vanaf dinsdag is dat afgeschaft. De nationale spoorwegmaatschappij SNCF gaat weer kaartjes verkopen voor alle beschikbare plaatsen voor reizen vanaf 15 juni.

Bekijk hier de liveblog van maandag 2 juni

De hoofdpunten uit het nieuws

Binnenland:

Vrees voor asogedrag in vervoer

Tweede kans voor afgekeurde mondkapjes

Middelbare scholen weer open na wekenlange sluiting

Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

Kritiek op gebruik van zendmastdata in strijd tegen corona

Buitenland:

Explosieve groei corona: Bouterse draait versoepelingen terug

Trump zet militairen en avondklok in tegen relschoppers

Financieel-economisch:

’Beter spoor nodig om vliegtuig te kunnen inwisselen voor trein’

’British Airways vraagt loonoffer van 60%’

Sport:

Ajax hoofdsponsor van Eredivisie

Entertainment: