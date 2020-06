LIVE Zorgen in Japan over stijging corona, uitgaansgebieden de bron

In Japan hebben de autoriteiten hun zorgen geuit over de stijging van het aantal coronabesmettingen. De gouverneur van de Japanse hoofdstad, Yuriko Koike, vertelde de media dat ze samen met deskundigen overweegt om een alarmsysteem genaamd Tokio-Alert voor het eerst te gebruiken om de bevolking te waarschuwen.

Maandag was het aantal nieuwe besmettingsgevallen per dag gestegen met 34. Het is de eerste keer sinds drie weken dat dit aantal de 30 overschrijdt. Bron van de stijging zou liggen in de uitgaansgebieden van Tokio.

Vorige week werd in Japan nog de noodtoestand die vanwege het coronavirus was uitgeroepen, opgeheven. Volgens premier Shinzo Abe was Japan erin geslaagd de verspreiding van het virus binnen twee maanden onder controle te krijgen. Hij zei dat de regering hele strenge eisen heeft gesteld voor het opheffen van de uitzonderingstoestand en aan die eisen is voldaan.

Met 126 miljoen inwoners is Japan in verhouding tot andere landen in de regio relatief licht getroffen door het virus dat voor het eerst in China opdook. Er zijn 16.800 besmettingen vastgesteld en circa 900 patiënten zijn overleden.

De hoofdpunten uit het nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment: