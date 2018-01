In straattaal zijn vrouwen de pineut

Hebben we deze week toch nog een nieuw woord geleerd. Kech. Met dank aan het ondankbare liftende rappertje, aan welk voorval we geen woorden meer vuil zullen maken. Zeker niet in de straattaal waarin dit gewraakte woord, waarmee vrouwen worden gedegradeerd tot lichtekooien, gemeengoed is. Wel weet ik zeker dat het eind 2018 hoog zal eindigen in het lijstje meest verguisde woorden van het jaar.