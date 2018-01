VS zet zich schrap voor ijzig weekend

De staten aan de oostkust gaan al dagen gebukt onder extreem winterweer met veel sneeuw en temperaturen ver onder nul.

Volgens meteorologen is de kans groot dat de bestaande weerrecords worden verbroken. Door de combinatie van de lage temperaturen kan de gevoelstemperatuur op sommige plekken zoals Mount Washington dalen naar -67 graden.

De kou heeft tot nu toe aan zeker negentien mensen het leven gekost. Ook Canada zucht onder het winterweer. Quebec heeft last van zware sneeuwval en de stroom is in sommige plaatsen uitgevallen.

Na het weekend gaan de temperaturen weer omhoog.