Dodental treinongeluk Zuid-Afrika naar negentien

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend in de buurt van Kroonstad in de provincie Vrijstaat. Een passagierstrein botste op twee voertuigen en vloog vervolgens in brand. Volgens de veiligheidsdienst van het spoor werd onder meer een vrachtwagen over zo'n 139 meter meegesleurd. Daardoor ontspoorden zes wagons.

Van alle gewonden ligt alleen nog een jongen van veertien jaar in het ziekenhuis. Het onderzoek op locatie is inmiddels afgerond. De wagons worden weggesleept, waarna de reparatiewerkzaamheden kunnen beginnen.

Maandag komt een multidisciplinair team bijeen om het totaal aantal doden vast te stellen. Dan zal ook meer bekend worden over de toedracht van het ongeluk.