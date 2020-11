Baudet: FvD kan zo niet meedoen aan verkiezingen

De patstelling is ontstaan omdat het hoofdbestuur van Forum is gebrouilleerd. Daar zijn nu twee kampen: Baudet en penningmeester Olaf Ephraïm tegen Lennart van der Linden en Rob Rooken. Zolang deze twee kampen het niet eens zijn kan de partij volgens Baudet geen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma indienen, maar ook geen algemene ledenvergadering houden, geen campagne voeren en geen geld uitgeven. „We kunnen helemaal niets”, zegt hij over de situatie die hij ’onacceptabel’ noemt.

Dat de verhouding in het partijbestuur nu twee tegen twee is, zoals Baudet stelt, is overigens nog maar de vraag. Donderdag had de meerderheid van het bestuur een voorstel gedaan om uit de impasse te komen. Onderdeel daarvan was dat Baudet dan wel uit het bestuur moest stappen.

Dat is dus niet gebeurd. De partij laat daarom weten dat Baudet in het KvK-register officieel als bestuurslid is uitgeschreven. Daarmee zou het kamp Van der Linden-Rooken de meerderheid weer in handen hebben gekregen.

Baudet reageert woedend op de volgens hem ’wederrechterlijke’ actie van zijn opponenten in het bestuur. „Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen Forum voor Democratie over te nemen.”

Duidelijk is in ieder geval dat de strijd om de FvD-boedel nog niet is beslecht. De laatste ontwikkelingen vormen een nieuwe aflevering in de nu al dagenlange FvD-soap.

Prominente FvD’ers die lange tijd een oogje dicht knepen voor de grillige koers van hun partijleider hebben nu opeens last van gewetensnood. Dat zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe podcast Afhameren: