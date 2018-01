Astronaut John Young overleden

Young had een van de langste loopbanen in de ruimtevaart ooit. Zijn eerste vlucht maakte hij in 1965, de zesde en laatste in 1983. In april 1972 werd Young de negende mens op de maan. Met Charles Duke onderzocht hij voor het eerst een hoogvlakte op de maan. Met hun maanauto reden ze bijna 27 kilometer.

Young werkte mee aan de ruimteprogramma's, Gemeni, Apollo en de Space Shuttle, van de NASA. In 2004 ging hij met pensioen.