Man zwaargewond na inslaan ruit van woning ex in Heesch

Door redactie

De auto van de man zat onder het bloed, zowel de binnen- als de buitenkant. Ⓒ Iwan van Dun / MaRicMedia

Heesch - Een man is zondagavond zwaargewond geraakt toen hij een bezoekje bracht aan de woning van zijn ex in Heesch (Noord-Brabant). Hij sloeg de de ruit van de voordeur in en stapte vervolgens weer bloedend in de auto en reed weg.