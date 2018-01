Britten maken jacht op witte chocolade-eieren

De Britse chocolade- en snoepfabrikant Cadbury onthulde vorige week dat er naast de gewone melkchocolade Creme Eggs, ook witte Creme Eggs in de schappen zullen liggen. Het gaat om in totaal 350-400 stuks, à la Willy Wonka verstopt in de reguliere wikkel.

Wie een wit ei weet te vinden is de winnaar van minimaal 100 Britse pond (zo’n 113 euro). De hoogste prijs is 2000 Britse pond (2255 euro) en dat is niemand ontgaan. Ook de werknemers van supermarkten niet.

Bekijk ook: Paaseitjes alweer te koop

Op Twitter posten de Britten massaal foto’s van bergen chocolade-eieren waarvan de wikkel duidelijk al is aangeraakt. „Bedankt Cadbury voor alle geopende eieren in de schappen die niemand meer wil eten”, grapt iemand.

Ingrediëntenlijst

Britse media hebben inmiddels gedeeld dat men heel gemakkelijk kan zien of er witte chocolade in het ei zit, zonder de wikkel te openen: gewoon naar de ingrediëntenlijst kijken.