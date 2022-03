Zes mannen opgepakt na grote politieactie tegen drugs en wapens

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

ARNHEM - Zes Arnhemmers in de leeftijd van 31 tot en met 50 jaar zijn dinsdag opgepakt tijdens een grote politieactie in Arnhem, het naburige dorp Lathum en Amsterdam. Politieteams vielen op ruim 25 locaties woningen en bedrijven binnen, op zoek naar drugs, vuurwapens en bewijzen van witwassen. Onder andere drie woonwagenkampen in Arnhem zijn doorzocht.