Pas op voor paardenmelk in Kirgizië

Eens een keer wat anders dan een strandvakantie of een campingtrip? Op de Beurs voor Bijzondere Reizen kun je trips boeken naar Kirgizië of een ander Verweggistan. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Het begin van het nieuwe jaar is traditioneel de tijd dat vakanties worden gepland. Voor hen die dan verder willen kijken dan Center Parcs of de Costa del Sol is er dit weekend de vakantiebeurs voor bijzondere reizen. In de Beurs van Berlage is het paardenmelk in Kirgizië en krokodillen in Colombia die de klok slaan.