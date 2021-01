’Signalen dat jongeren zich gaan afzetten tegen regels’

De politie stelt zich op afzettende jongeren in, maar „het is toch drie weken hard werken met een mogelijke verlenging”, zegt Struijs. Agenten zijn alleen bij excessen van plan daadwerkelijk op te treden, maar wanneer is iets een exces? „Dat gaat de politievrouw of -man zelf inschatten. Is het iemand die echt oprecht te laat is en zijn excuses aanbied en snel naar huis gaat, dat is een situatie waar je niet op ingrijpt”, zegt de Politiebondvoorzitter.

„Maar als jongeren echt willens en wetens tijdens de avondklok bij elkaar komen, zal je in moeten grijpen. En dat gaat ook gebeuren, maar dat vraagt ook een lange adem.”

Bekijk ook: Race tegen de klok

Bekijk ook: Compromis in de maak voor latere avondklok