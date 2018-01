Trump wil praten met Kim Jong-un

De president laat tijdens een persmoment zaterdag weten het een grote stap te vinden dat beide Korea’s overleg gaan voeren over een Noord-Koreaanse delegatie bij de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang. Maar het zal goed zijn als meer uit de gesprekken voortvloeit dan alleen olympische deelname, aldus Trump.

In het verleden heeft Trump zich sceptisch getoond om de dialoog met Noord-Korea aan te gaan. In oktober zei hij op Twitter dat de minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, „zijn tijd verspilt door te proberen met de kleine raketman te onderhandelen.”