Arrestaties na plofkraak in Didam

Didam - Na een plofkraak in Didam (Gelderland) zijn twee mensen opgepakt, meldt de politie. De plofkraak gebeurde in de vroege zondagochtend bij een betaalautomaat in een supermarkt. De politie zette het gebied rond de supermarkt af, omdat een deel van de explosieven niet was ontploft.