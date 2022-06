Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders zien Duitse benzineprijzen alweer oplopen: ’Een bittere tegenvaller’

Door Edwin Rensen

Nederlandse automobilisten kwamen er donderdag achter dat de brandstofprijzen in Duitsland alweer omhooggaan. Ⓒ APA

Emmerich - De benzineprijzen in Duitsland stijgen alweer flink. Gemiddeld zeker zo’n tien cent per liter (Euro 95) ten opzichte van woensdag. Veel Nederlanders reageren teleurgesteld, als ze over de grens bij de pomp arriveren. Belangenvereniging Tankstations (BETA) is niet verbaasd. „Er ontstaan in Duitsland logistieke problemen, met prijsstijgingen tot gevolg.”