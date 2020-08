Raad in gesprek met Halsema om geweld Amsterdam te stoppen

Bij een schietpartij in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid raakte dinsdagmiddag een 19-jarige rapper gewond. Dezelfde week werd het huis van zijn moeder beschoten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Michel van Bergen

AMSTERDAM - De Amsterdamse gemeenteraad spreekt donderdag met burgemeester Femke Halsema over het almaar voortwoekerende vuurwapengeweld dat de hoofdstad de afgelopen maanden in haar greep houdt. VVD, PvdA, SP, FvD, CDA en CU willen weten wat de mogelijkheden zijn om wapengeweld en -bezit in de hoofdstad verder te bestrijden.