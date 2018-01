Megajackpot in Amerikaanse loterij gevallen

Een klant koopt een lot om mee te dingen naar de jackpot of een van de andere megaprijzen in de Powerball-loterij. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Een inwoner van de Amerikaanse staat New Hampshire is in één klap schatrijk geworden. De jackpot in de Powerball-loterij viel op een lot dat daar is verkocht. De nog onbekende winnaar krijgt een bedrag van 570 miljoen dollar, omgerekend ruim 470 miljoen euro.