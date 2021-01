Boetes en celstraffen voor ’terugroven’ Afrikaanse kunst uit museum Berg en Dal

De vijf wilden een politiek statement maken over geroofde Afrikaanse kunst in Europa. Die hoort thuis bij de stammen en volken in de koloniën waar ze geroofd zijn, aldus hun voorman. De drie mannen en een vrouw in de leeftijd van 32 tot 45 jaar, hadden het wegnemen van het beeld gefilmd en deelden de videobeelden daarvan live op YouTube.

De 42-jarige verdachte Mwazulu Diyabanza, woordvoerder van organisatie Unité Dignité Courage, was vanuit Frankrijk afgereisd. Voor hem was de langere voorwaardelijke straf.

„Het Afrika Museum heeft bijna 450.000 stukken die zijn geplunderd en gestolen onder kolonisatie en slavenaanvallen. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed en het is ons thuis”, schreven de activisten destijds onder de filmpjes.

Het beeld is een Ntandi of Mintandi, een ’wachter’ die waakt over de geesten van overledenen, van een stam op de grens van Congo en Angola. Door een ritueel te houden en het beeld daarna naar buiten te dragen zouden de geesten hun rust en vrijheid hervinden.

Tijdens de actie belde de museumbeveiliging de politie. Het was volgens Diyabanza steeds de bedoeling het beeld terug te geven, ná een ronde buiten het terrein, waar zij verder liepen toen de slagboom de auto tegenhield.

De politie hield de vijf buiten aan en pakte het beeld over, waarna het beeldje terugkeerde in het museum.

De officier van justitie had boetes van 2500 euro voor Diyabanza, en 1000 euro voor de andere vier geëist, naast 2 maanden voorwaardelijk voor Diyabanza en 1 maand voorwaardelijk voor de andere vier.