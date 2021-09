Brand slaat over van auto op woning, vader moet kind (2) in armen agent laten vallen

Ⓒ Twitter / Wijkagent Bas Wijnen

Alkmaar - In de Alkmaarse wijk De Mare is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in, of bij een auto die geparkeerd stond aan de Cornelis Pronklaan. De brand sloeg over op een flat, waarbij meerdere mensen zich genoodzaakt zagen via balkons naar beneden te klimmen. Eén man moest zijn tweejarige kind vanaf het balkon in de armen van een agent laten vallen.