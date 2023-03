Leger ingeschakeld na sneeuwstorm op Mallorca: reddingsacties op grote hoogte

De sneeuw trok aanvankelijk veel bekijks van mensen die enthousiast de bergen in gingen om de winterse taferelen te bekijken en op beeld vast te leggen, maar velen raakten daarbij het contact met de buitenwereld kwijt.

Het zijn beelden die je niet vaak ziet. Het eiland Mallorca dat bekend staat om de zon, de zee en het strand is bedolven onder een laag sneeuw.

Circa honderd mensen bijvoorbeeld bereikten het klooster van Lluc, een bedevaartplaats in het noorden, dat ook was afgesneden en brachten er de nacht door. Laat op dinsdagavond bereikten reddingswerkers het klooster. De sneeuwstorm is volgens plaatselijke media inmiddels vrijwel voorbij en trekt in oostelijke richting weg.

Ⓒ ANP / AFP

Het sneeuwt niet vaak op heel het eiland, maar in een koude winter kleuren de bergen wel een aantal dagen wit. In lager gelegen gebieden valt dan regen of smelt de sneeuw snel.

Uitzonderingen zoals het dikke pak van deze dagen in het noordwesten en de jaren 1956 en 2012 verrassen de eilandbewoners. Het jaar 1956 kreeg zelfs de naam Jaar van de Sneeuw omdat er achttien dagen lang op heel het eiland een pak sneeuw lag. In 2012 viel er naar de maatstaven van het Spaanse eiland ook buitengewoon veel sneeuw, maar die smolt snel. Het ook onder Nederlanders populaire vakantie-eiland in de Middellandse Zee telt een kleine miljoen inwoners.

Bent u in het gebied? De Telegraaf is te bereiken via onze Tiplijn