Straat met bedenkelijke reputatie Schok en verdriet na dodelijk ongeluk in Hilversum: ’Porsche reed niet te hard’

HILVERSUM - Het ongeval waarbij een 27-jarige vrouw in Hilversum om het leven kwam, heeft diepe indruk gemaakt in de buurt. Nadat zij zondag werd aangereden door een Porsche op de Loosdrechtseweg, die berucht is omdat er altijd hard wordt gereden, gonsde het van de geruchten. Volgens politie heeft de bestuurder van de sportwagen echter niet te hard gereden.