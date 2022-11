Vrijspraak voor achterlaten 24 chihuahua’s aan hek

De 24 chihuahua’s werden op een koude zondagmorgen in januari van dit jaar ernstig verwaarloosd door een voorbijganger gevonden. Ze waren allemaal met touw zo strak aan een hek aan de Zeekade vastgebonden dat sommige van de hondjes dreigden te stikken. De dieren waren slecht verzorgd, hadden kale plekken, klitten en rotte tanden. Ze werden opgevangen door de dierenambulance en het dierenasiel van Tiel, dat veel kosten maakte om de dieren weer enigszins gezond te krijgen.

Dna

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. Mede dankzij enkele tips kwam de politie uiteindelijk via de chip in een deel van de dieren bij de man uit Geldermalsen terecht. Op een van de touwtjes waarmee de honden waren vastgebonden, werd op drie plekken dna van de fokker gevonden. De arbeidsongeschikte man, die honden als hobby fokt, zei dinsdag tegen de rechter dat hij de hondjes al ruim drie jaar eerder aan een man uit Houten had verkocht. Van deze ’Marco’ wist de fokker alleen dat hij uit Houten kwam, maar contactgegevens van de koper of een rekening van de verkoop voor 2500 euro voor de hondjes had hij niet. Op de achtergebleven touwtjes zat geen dna van andere mensen.

Voor de officier van justitie was het daarom zonneklaar dat de fokker uit Geldermalsen op deze kwalijke manier van de hondjes af probeerde te komen. Zij eiste een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter meende echter dat er onvoldoende bewijs was dat de man nog steeds eigenaar van de honden was en sprak hem vrij.