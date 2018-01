Verdachte opgepakt voor aanrijden fietser

Het ongeval gebeurde kort na 23.30 uur op de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk. De vrouw stak met haar fiets het kruispunt over toen ze werd geschept.

De politie was in de zoektocht naar de dader al gestuit op een auto die mogelijk betrokken was bij de aanrijding. Het beschadigde voertuig stond op de Boschdijk. De 29-jarige man, die geen vaste woonplaats heeft, kwam al gauw in beeld als verdachte. Hij meldde zich zondag zelf bij de politie. Onder meer uit verhoor moet blijken of hij inderdaad de bestuurder van de auto was. Het rijbewijs van de man was al enige tijd verlopen.