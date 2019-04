Uitslaande brand in woning in Slenaken

SLENAKEN - Bij een uitslaande brand in een woning in het Limburgse Slenaken is een bewoner gewond geraakt. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zes mensen, onder wie drie politieagenten, hebben bij hun poging de man te redden rook ingeademd. Zij konden ter plaatse worden behandeld, meldt een woordvoerder van de brandweer.