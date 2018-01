Voetballer Saoedi-Arabië riskeert celstraf na ’dabben’

Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd in de King’s Cup. De speler van Al Nojoom - wiens identiteit onbekend is - maakte een doelpunt en zag in de dugout een teamgenoot op zich afkomen die hem een high five wilde geven. In plaats daarvan besloot de desbetreffende speler te dabben, weet BBC.

De actie is live te zien geweest en de verslaggever had meteen door dit niet de bedoeling was. ,,Nee, nee, nee”, hoor je hem roepen. De speler is nog niet officieel aangeklaagd.

Vorig jaar werd er een zanger gearresteerd nadat hij een video online had gezet waarin hij op het podium aan het dabben was.

De dab is een dansmove waarbij je je hoofd naar de binnenkant van je elleboog laat zakken, terwijl je je andere arm zijdelings omhoogsteekt. Vooral onder hiphoppers, maar ook bij voetballers is het een bekend fenomeen.