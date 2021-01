Washington likt de wonden: ’Dit lost Biden echt niet zomaar op’

Trump-aanhangers woensdag bij het Capitool, waar een protest tegen de verkiezingsuitslag uitliep op de bestorming van het centrum van de Amerikaanse democratie. Ⓒ Getty Images

De wereld is nog altijd ontzet over de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-supporters. Steven Levitsky, politicoloog verbonden aan Harvard, ziet dat Republikeinen zich afkeren van Trump en weer ’voor onze constitutionele waarden gaan staan’. Maar daarmee is de veenbrand in het diep verscheurde Amerika niet uit de lucht. Hoe diep zit de woede bij de Trumpers, en wat gaan ze doen?