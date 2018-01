Zwaargewonde bij explosie Zweeds metrostation

De man zou iets hebben opgepakt op metrostation Vårby in Huddinge, een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad. Het voorwerp explodeerde daarop. De politie heeft het metrostation en het plein daarnaast afgezet. Het technisch onderzoek is nog gaande. Volgens Zweedse media zou ook een 45-jarige vrouw naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Of zij ook gewond is, is onduidelijk.