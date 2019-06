Politie: ’Identiteit bewusteloze hardloopster achterhaald’

Een passant had de vrouw zaterdagmorgen op de Zoomweg in Wageningen aangetroffen. Ze had dringend medische hulp nodig en werd daarom naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw was niet bij kennis en niet in het bezit van een identiteitsbewijs of iets anders waar haar naam op stond.

Daarom begon de politie een onderzoek om te achterhalen wie de vrouw was. Daarbij werd ook haar signalement verspreid. Zaterdagavond meldde de politie dat ze de identiteit van de vrouw inmiddels wist. Uit privacyoverwegingen doet de politie geen verdere mededelingen over de zaak.