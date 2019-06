Politie: ’Wie is bewusteloze hardloopster?’

Dat meldt de politie op Facebook. De vrouw lag op straat en had geen identiteitsbewijs bij zich. De vrouw is per ambulance naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gebracht en is niet aanspreekbaar.

De politie probeert met spoed de identiteit van de vrouw te achterhalen en deelt haar signalement op Facebook.

Het gaat om een jonge blanke vrouw tussen 20 tot 25 jaar oud van ongeveer 1.70m lang. Ze heeft donkerblond haar dat ze in een staart droeg. Ook draagt de vrouw contactlenzen en heeft ze relatief grote voortanden.

Ze droeg een een blauwe sporttop, een zwart kort sportboekje van het merk Nike (maat xs). Daarbij droeg ze blauwe hardloopschoenen van het merk dutchy in maat 40. Om haar pols had zij een houten horloge van WoodWatch en droeg ze zilverkleurige oorbellen, knopjes in de vorm van pijltjes. Ze had ook een huissleutel bij zich Winkhaus.

De politie roept mensen die de vrouw menen te herkennen op contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.