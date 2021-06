Hugo de Jonge: ’Vanaf begin juli coronaprik voor gezonde tieners’

Vanaf aanstaande vrijdag kunnen de eerste jongeren, geboren in 2004, een afspraak maken. Per dag wordt zoals gebruikelijk gekeken of er een geboortejaar kan worden uitgenodigd voor een eerste prik. De tweede prik volgt in september, de eerste maand van het nieuwe schooljaar.

,,Ik wil jongeren graag, net als volwassenen, de gelegenheid bieden om zich te laten vaccineren tegen corona”, zegt De Jonge. ,,Want ook zij hebben de gevolgen van de pandemie hard gevoeld de afgelopen anderhalf jaar. Ook voor jongeren geldt dat vaccinatie de sleutel naar meer vrijheid is. Dan kunnen ze weer zorgeloos naar school, met vrienden of vriendinnen afspreken of een bijbaantje oppakken.”

Vierde golf

Uitbreiding van de vaccinatiecampagne naar 12- tot en met 17-jarigen zonder medische voorgeschiedenis zal bijdragen aan de ’beschermingswal’ tegen de vierde golf in het najaar, stelt de minister. ,,Door vaccinatie besmetten zij elkaar minder en het vermindert de kans dat jongeren komend schooljaar in quarantaine moeten.”

Het vaccineren van tieners drukt volgens de modellen van het RIVM immers de mate waarin het virus wordt doorgegeven met 20 tot 35 procent. Daarmee zal het vaccineren van oudere kinderen, ic-opnames en sterfte onder volwassenen voorkomen.

Alle jongeren kunnen vanaf 6 juli een uitnodigingsbrief op de deurmat verwachten, belooft De Jonge. ,,Ik verwacht daarmee dat alle jongeren die gevaccineerd willen worden nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste vaccinatie hebben ontvangen.”

Advies Gezondheisraad

Dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad al het vaccin van BioNTech/Pfizer in te zetten voor tieners vanaf 12 jaar. Hoewel corona bij hen meestal mild verloopt, kan het toch problemen geven, stelde de raad.

In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ’MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is. Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long Covid).

Volgens de Gezondheidsraad zijn er in Nederland bijna 280.000 kinderen en adolescenten besmet geraakt en zijn 101 adolescenten in het ziekenhuis beland. Ongeveer de helft had geen medische voorgeschiedenis. Twee ervan zijn overleden; zij hadden een onderliggende aandoening.

Dilemma’s

Toch brengt het vaccineren van 12- tot en met 17-jarigen dilemma’s met zich mee. Kinderen worden zelf doorgaans niet zo ziek van corona. Bovendien heeft het Pfizer-vaccin bijwerkingen. De meeste zijn niet ernstig en verdwijnen na enkele dagen.

Ook zijn er meldingen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na Covid-19-vaccinatie. Het beloop hiervan was meestal mild.

Deltavariant

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde pleitte eerder deze week al voor de vaccinatie van tieners tussen de 12 en 17 jaar, omdat het meer ernstige ziekten voorkomt dan het opwekt.

Jongeren van 16 en 17 beslissen zelf of zij zich al dan niet laten vaccineren. Van 12- tot en met 15-jarigen geldt dat zowel zij als de ouders moeten instemmen met de prik, al heeft de jongere zelf het laatste woord.