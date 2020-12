Truckersgezin in spanning: lukt het om samen te zijn met kerst?

André van Zoelen reed van Griekenland terug richting Nederland, hij verwacht op tijd terug te zijn met kerst. Maar of zijn zoon dat ook haalt, is nog maar de vraag. Ⓒ Eigen foto’s

AMSTERDAM - Voor de truckersfamilie Van Zoelen uit Mook wordt Kerstmis dit jaar er een om nooit te vergeten. Ze hadden het alleen veel liever anders gezien. Vader André reist in de dagen voorafgaande aan de feestdagen vanuit Zagreb naar huis, en lijkt op tijd in Nederland te zijn, maar zijn zoon Brayn zit ’vast’ in Engeland. Haalt hij de kerstdis thuis op tijd? „Mijn moeder, zijn oma dus, is bovendien ernstig ziek. Als er iets gebeurt, wil je daar gewoon op tijd bij zijn.”