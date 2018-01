Dít is de oorzaak waarom deze vrouw al 104 jaar oud is (and still going strong)

Ze woont sinds 1989 in een verzorgingstehuis in het Amerikaanse Grand Rapids. De verhuizing kan ze zich niet meer exact herinneren. Wel wanneer ze geboren is: in 1914 in Illinois. „Toen ik 100 werd, had ik nooit gedacht dat ik de 104 zou halen. Elk jaar denk ik: de volgende haal ik niet. Maar nu ben ik 104, en hier ben ik nog steeds.”

Zelf heeft ze wel een beetje een vermoeden waardoor het komt. „Ik drink cola light. Vooral omdat ik het gewoon lekker vind. Ik ga altijd op woensdag boodschappen doen en dan moet ik cola light inslaan. Ik heb ook altijd een tas vol met lege flessen bij me, die ik weer inruil zodat ik weer meer flessen kan kopen”, aldus de hoogbejaarde vrouw tegen WZZM13.

Rowley zegt dat ze gemiddeld per dag een fles naar binnen lurkt. Ze vierde haar verjaardag overigens in stijl door taart te eten met haar medebewoners. Met waarschijnlijk een cola light ’on the side’.