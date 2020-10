Corona? China is praktisch virusvrij en gaat weer ’los’

Peking heeft donderdag 11 nieuwe ziektegevallen gemeld, dat zijn allemaal mensen die het coronavirus in het buitenland hebben opgelopen en recent China binnen zijn gekomen. Donderdag zijn er volgens cijfers van de nationale gezondheidscommissie op het vasteland China 189 mensen besmet met het coronavirus.

De laatste grote uitbraak was op de Xinfadi-markt in Peking. De Chinese hoofdstad heeft al meer dan 55 dagen achter elkaar geen nieuwe besmetting gemeld.

In het dagelijkse leven lijkt het alsof er nooit een uitbraak is geweest. Nachtclubs zitten in het weekend vol, steeds meer restaurants slaan het controleren van de corona-app over en voordat het kwik deze week daalde, was er elke dag wel ergens een zwemfeest.

Ook donderdagavond duiken veel Chinezen de kroeg in, zoals in Sanlitun, een van de bekendste en hipste plekken in Peking. Binnen staan er rijen aan de bar. Aan de ingang is nog wel een temperatuurmeter maar niemand gebruikt die meer.

In China feesten de mensen er gewoon op los. Ⓒ De Telegraaf

„De reden dat het vandaag zo druk is, is omdat alle Chinezen vanaf vandaag een paar verplicht vrije dagen hebben”, laat correspondent Cindy Huijgen weten.

Samen een selfie nemen? Niemand maakt er een probleem van. Ⓒ Eigen foto

Indammen 2.0

Soms duikt er toch opeens een coronapatiënt op, zoals vorige week in Qingdao toen twee mensen positief testten. Het stappenplan om op een nieuwe coronabesmetting te reageren is in de afgelopen maanden tot in de puntjes geperfectioneerd. De coronapatiënten gaan in strikte quarantaine, net zoals de mensen die in de afgelopen 14 dagen met hen in contact zijn geweest. In Qingdao ging dat om 132 mensen, van wie slechts 3 mensen positief testten, zo lieten de gezondheidsautoriteiten van de stad weten.

Vervolgens wordt er een massaal testprogramma uitgerold om ook besmettingen onder andere bewoners op te vangen. In Qingdao zijn op deze manier 178.475 mensen getest, allemaal negatief.