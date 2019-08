Wie was gulle geefster van Ted Tank?

Tom Matthews met de bijzondere beer Teddy Tank en de Brabantse klompjes. Ⓒ Eigen foto

Een teddybeer uit Raamsdonksveer blijkt getuige te zijn geweest van de meest tot de verbeelding sprekende veldslagen in de Tweede Wereldoorlog. Teddy Tank was een geschenk voor het jonge kind van de Engelse tankcommandant Thomas Matthews, die in de herfst van 1944 enkele maanden doorbracht in Raamsdonksveer.