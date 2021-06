LIVE | Monsterproces MH17 hervat

Volg het live-verslag van onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

De voorzitter van de Haagse rechtbank, voor deze zaak uitgeweken naar het Justitieel Complex op Schiphol, zei toen dat nabestaanden op ieder moment de zitting mogen verlaten als ze dat willen. Het bespreken van informatie over het neerstorten van vlucht op 17 juli 2014 is erg emotioneel belastend voor de nabestaanden. Bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Het toestel stortte neer in het oosten van Oekraïne, waar op dat moment een conflict gaande was tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Drie centrale vragen

De rechtbank heeft drie centrale vragen in het proces: is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK-raket? De bevindingen van de onderzoekers hiervan zijn dinsdag besproken. Dinsdag is ook een begin gemaakt met het bespreken van vraag 2: is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne. Woensdag wordt daarmee verdergegaan en dan komt ook de waarschijnlijk belangrijkste vraag: hebben de verdachten een rol gehad in de ramp?

Het Openbaar Ministerie meent bij alle drie de vragen van wel. De voorzitter liet maandag al nadrukkelijk weten dat de rechtbank pas bij het vonnis hier antwoord op zal geven.

Het OM krijgt op 17 en 18 juni de gelegenheid om delen van het dossier te bespreken. De verdediging de week erna.