Reconstructie tocht BUK-raket in de rechtszaal

Sterren

Tarzan-acteur Joe Lara (58) en echtgenote (66) omgekomen bij vliegtuigcrash

Joe Lara, die de hoofdrol speelde in de tv-serie Tarzan: The Epic Adventures, is zaterdag om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de buurt van Nashville. Naast de 58-jarige acteur, zijn ook zijn vrouw en de vijf overige inzittenden verongelukt. Dat melden verschillende Amerikaanse media.