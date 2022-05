Crisisnoodopvang verlengd met drie weken om slapen op straat te voorkomen

Dat betekent dat asielzoekers langer zeer tijdelijk worden opvangen in sportzalen, evenementenhallen en tenten. De maatregel is ingesteld omdat er via de reguliere weg te weinig opvangplekken zijn bij gemeenten en het aantal asielzoekers dat zich meldt nog dagelijks toeneemt.

Van der Burg kwam met de noodmaatregel nadat zo’n zestig asielzoekers vorige week in aanmeldcentrum Ter Apel buiten dreigden te moeten slapen omdat er binnen geen plaats was. Dagelijks melden er zich meer asielzoekers dan waarvoor plek is. De doorstroming naar asielzoekerscentra elders in het land stokt, ook omdat de centra voor een flink deel bezet zijn door statushouders die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar gewone woningen.

De VVD-bewindsman zei vorige week te verwachten dat de noodsituatie nog minstens een week zou aanhouden. Daar telt hij nu een paar weken bij op.